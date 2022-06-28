宏達電(2498)今（28）日宣布推出首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手HTC Desire 22 pro，售價11,990元，7月1日起開賣。HTC亞太區總經理黃昭穎今受訪時表示，Desire 22 pro在VIVERSE的相關體驗做得很好，力拚「邀請所有人進入元宇宙世界」。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，第二季受到大陸封控影響很大，零組件、協力廠商等都受到影響，Desire 22 pro發表時間才會由原先預計的4月延到現在。看好Desire 22 pro銷售有機會超過上一款手機(Desire21)，除了手機硬體外還有注入很多功能，是一支CP值很高的產品，希望可以吸引到一些新的消費者，Desire 22 pro是由台灣設計、代工製作。

黃昭穎表示，當今手機市場成熟度高，不是單就手機功能做比較，其實中階手機已經可以非常順暢，著重的是消費者想要更多體驗，Desire 22 pro在VIVERSE的相關體驗也都做得很好，想要做到的就是，邀請所有人進入元宇宙世界。

至於旗艦手機部分，黃昭穎表示，宏達電一直有在評估，現在想要用比較親民的角度切入。Desire 22 pro台灣是首發市場，歐洲、日本也會陸續上市，除了手機，宏達電下半年還會有其他計畫。

Desire 22 pro搭載高通驍龍(Qualcomm Snapdragon)695 5G處理器，內建8GB RAM 與128 GB儲存空間，並採用畫面比例20:9的FHD+6.6吋超大螢幕，120Hz極速流暢的畫面體驗，既使無配戴VR頭戴設備，也能輕鬆沉浸其中。此外，HTC Desire 22 pro配備4,520mAh大電量電池，更率先為同級機種帶來無線及反向充電功能，及同時配有IP67防水防塵功能。同時，延續三鏡頭經典設計，HTC Desire 22 pro搭載6,400萬畫素主鏡頭、1300萬畫素123度超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭以及3,200萬畫素自拍鏡頭，四鏡合作無間，搭配防手震動態攝影、夜拍模式、120 fps流暢慢動作、以及臉部解鎖等功能。

HTC Desire 22 pro提供「波光金」與「星夜黑」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為11,990元。7月1日起於HTC網路商店、指定電商通路PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、遠傳friDay購物、蝦皮購物全面開賣，搭配中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)指定電信資費手機0元起，並限量贈送「元宇宙上市早鳥禮包」。