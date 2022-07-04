聯華食(1231)每股配息1.5元、配股1.1元，今日進行除權息，開盤參考價為77.4元，多頭看好休閒食品、鮮食代工業績穩定成長，股價開高走高，漲幅在5%左右，快步朝填權息之路前進。

聯華食休閒食品舊廠產能已經不夠使用，建置新一代產線，希望能消除產能瓶頸限制，重新規劃既有產線配置，提升生產效率，聯華食新的桃園觀音廠5月動工，工期約2~3年，未來將帶來銷售、物流及製造三方面的效益，另外，由於接近客戶，好市多、全聯、家樂福，未來運送成本可望大幅縮減，另外，也會有全自動化的倉儲，降低倉儲的成本。在鮮食業務方面，聯華食鮮食廠也會在基隆擴廠，藉此擴大產能，但目前還在整體規劃設計、尚無具體時程。

聯華食首季合併營收25.24億元中，休閒事業部門佔13.60億元、年增2%；鮮食事業部門佔12.49億元、年增達12%。在稅前淨利2.76億元中，休閒事業部門貢獻2.24億元、年增18%；鮮食事業部門挹注5,400萬元、年增更達57%。

法人指出，2022年農曆年落在國曆1月底及2月初，客戶提前拉貨，推升2021年12月營收創新高，2022年1月營收衝次高。而2023年的農曆年前到國曆1月中下旬，預期2022年12月就會開始拉落，聯華食今年營運樂觀以待，有機會再戰新高。