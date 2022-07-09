日本前首相安倍晉三昨天遭槍擊身亡，載有遺體的靈車今天清晨駛離奈良縣醫院，預定中午抵達東京涉谷自宅。媒體報導，據知安倍的葬禮將於12日舉行。

日本TBS電視台報導，位於涉谷的安倍自宅門前，今天上午通行的行人稀少，進出住宅的相關人士也不多，但聚集了大量媒體等待靈車抵達。

據知首相岸田文雄今天行程包括前往山梨縣和新潟縣助選，但正在調整行程，以前往安倍家弔唁。

富士電視台新聞網（FNN）報導，據知情人士透露，安倍晉三的守靈活動將在11日舉行，葬禮將於12日舉行，只有相關親屬參加。

日本明天將舉行參議院選舉，即使安倍晉三昨天在奈良一場助選演說活動中遭槍擊身亡，競選活動仍繼續進行。不過，據知岸田周邊將會加強維安。

官邸相關人士指出，岸田發表街頭演說時，將擴大聽眾與岸田之間的距離，也避免讓他在演說前後與民眾接觸。

此外，部分候選人也選擇待在選舉車上發表演說，不再下車與民眾接觸，各方面加強維安警戒。