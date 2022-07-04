MV-22 B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機墜落聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣」號（USS Green Bay，LPD 20）甲板

一段前所未見的影片曝光，揭露了2017年8月5日滿載海軍陸戰隊的MV-22 B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機設法降落時，突然墜落當時在澳洲昆士蘭執行任務的美國海軍聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣」號（USS Green Bay，LPD 20）上。

據《動力》（The Drive）網3日報導，就在這架「魚鷹」接近「綠灣」號，準備降落滿是工作人員的甲板上時，突然下墜，左發動機短艙朝甲板撞去，而機庫隔間周圍的人員驚覺不對勁，隨即拔腿狂奔。

由於艦上往往還有其他艦載機就在旁邊，因此無論是傾轉旋翼機或直升機在兩棲戰艦上墜毀時，破壞力特別強大。而「魚鷹」的旋翼葉一旦觸及甲板，或其他任何物體，就像血滴子般，可以把人或軍機削斷。

The M-V22 Osprey that crashed off the coast of Rockhampton in August, killing three U.S. troops, has been moved to Townsville. #7News pic.twitter.com/C3WFeUU4Dc — 7NEWS Central Queensland (@7NewsCQ) September 4, 2017

這起駭人的事件最後導致3人死亡，23人受傷。後來2018年5月21日公布的調查說，這架「魚鷹」之所以會墜毀，是由於旋翼下沖氣流太大，維持盤旋的推力不夠。不過，1位五角大廈官員透露，事故會發生，也可能是由於載重超出負荷所致。

不過，可以稱得上奇蹟的是，機上人員雖然眾多，但除了3人喪生外，其他人都僥倖生還。儘管「魚鷹」大致表現不錯，但近年事故頻繁。就在6月時，才又有1架海軍陸戰隊MV-22在加州南部森特羅（El Centro）墜毀，導致機上5人全都喪生。而另一架MV-22則是3月時在挪威墜毀，造成4人喪生。