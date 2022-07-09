大陸華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘9日在大陸《環球時報》撰文指出，中澳兩國外長昨天實現了3年以來首次會面。這場會面的重要意義，在於自澳洲新政府上台以來，中澳兩國已經開始進一步切實地進行高層對話，兩國關係改善的曙光初現。

陳弘表示，中國和澳洲沒有領土爭端，沒有歷史恩怨，沒有結構性矛盾與實質性衝突。中國是澳洲最大的交易夥伴，兩國互惠互利合作對雙方經濟繁榮、社會穩定、文化多元起到了重要推進作用。

陳弘認為，澳洲上一屆莫里森政府2017年中以來，秉承華盛頓反華旨意的冒險主義政策，遭到澳洲不少政治人物、商界菁英和知識分子強烈反對。澳洲前總理保羅·基廷明確指出，莫里森政府不斷地將中國渲染為戰略對手，實際上是在「製造一個根本不存在的敵人」。

由於前任政府對來自中國的投資項目強加諸多不平等條件，以歧視性的政策設置種種障礙和限制，2021年以來中國對澳投資發生斷崖式下跌。根據國際會計服務公司畢馬威和雪梨大學聯合發布調查結果，2008年中國對澳總投資額曾達到162億美元峰值，但從2017年起，澳洲來自中國的投資逐年減少，到2021年降到僅僅約5.8億美元。

陳弘強調，中國投資者、營商者和消費者正在迅速失去對澳洲的好感、信心和耐心，越來越多的資金正在轉向其他國家和地區的市場。常識告訴我們，投資和貿易的流向往往是不可逆的，一旦發生轉變，便很難回轉。

陳弘分析，澳洲新任總理艾班尼斯接手的澳洲經濟亟待走出疫情陰影，恢復增長活力。雪上加霜的是，澳洲目前正在經受著一場嚴重的經濟危機。據澳洲聯邦儲備銀行預測，到今年下半年，澳洲的通貨膨脹率將可能達到7％以上。在此背景下，如果繼續無端無由地敵視澳洲最大的交易夥伴中國，大幅增加軍備開支，增大自身的戰略風險，顯然不啻將澳洲引向經濟崩潰的死胡同。而經濟上同樣經受著通膨摧殘的美國自身難保，根本不可能向坎培拉伸出援手。

以國際教育業為例。近年來，由於上屆政府大肆煽動仇華情緒，嚴重誤導了澳洲社會對中國和中國學生的認知，使得澳洲留學環境的安全性和可持續性受到嚴重的影響。最近，澳洲八大高校聯盟負責人湯普森大聲疾呼，要求新政府儘快改善同中國的關係，切實有效地鼓勵和吸引中國留學生赴澳留學。這不僅有利於澳洲的教育產業，更有助於澳洲經濟的穩定、復甦和發展。

陳弘強調，對於艾班尼斯來說，帶領澳洲走出對華關係僵局，使兩國關係回歸互惠互利軌道上，是迴避不了的迫切任務。新政府執政以來，坎培拉明顯少了許多挑釁性的反華噪音。香格里拉對話會期間兩國防長實現3年來中澳首次部長級會晤，而澳洲貿易部長法雷爾多次稱向中國「拋出橄欖枝」，希望雙方會談，希望以妥協或替代的方式解決中澳經貿問題。要談就得有切實行動；要談，就不能預設什麼先決條件。昨天，兩國外長的會晤，顯然是兩國在修正雙邊關係進程中走出實質性一步。