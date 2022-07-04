宏達電（2498）布局元宇宙多時、轉型成效備受市場關注，連外資也不例外。高盛證券正面看待新技術與元宇宙發展，並提出，隨宏達電智慧機業務落底、虛擬實境（VR）裝置擴張、VR軟體長線貢獻想像空間大，現在正是密切關注前景的時刻，初評「中立」，然推測合理股價高達76元，樂觀情境甚至衝上三位數的181元，凸顯宏達電營運機會具期待感。

儘管宏達電來自VR的營收尚未明顯拉高，但多年來已經將VR軟體落實在各種應用中，像是VR應用商店的Viveport、VR會議的Vive Sync、VR展覽與VR藝術品創作的Vive Arts、用於VR電影與音樂會的Vive Originals，還有應用在數位資產交易的Vive Bytes平台，在在推動宏達電VR頭戴裝置出貨，且滲透到各應用層面，並擴大使用者基數。

宏達電身為VR發展的領先者，尤其在高階與對企業市場占有一席之地，其解決方案已經跳脫單純娛樂層面，另一方面，宏達電智慧機業務重要性愈來愈低，對獲利可望將不再是拖累因子。外資說明，儘管高度看好元宇宙發展與VR需求揚升，但VR裝置要成為主流產品尚需要一段時間發酵，因而決定持續密切觀察宏達電商機。