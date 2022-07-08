環球國際文創股份有限公司以台商返台跨產業資源整合，進行與規劃投資的台灣ESG*E化文創未來生活園區。因應全球環境變遷與永續發展趨勢，E化文創未來城將植入，全新設計綠能循環再生資源與光風微型發電供生系統，創新技術綠能應用、污水處理零排淨化循環系統、雨水儲存淨化資源多元循環應用，排放空氣零碳排全新ESG標準系統，用最高規格的永續經營理念，規劃設計未來城E化生活園區。

目前與產官學合作尋覓與地方政府合作可能的未來城，計劃若順利，完工後勢必吸引全球旅客前往遊玩體驗。未來城全區以智慧智能創意文化科技，數位經濟、元宇宙體驗營、NFT環球通幣虛實整合展演園區，導入創新多元文化科技夢想實踐研究探索計劃，並擴展人民健康養身高端優質秘境生活智慧園區。

環球國際與台南應大產學合作，用最高規格的永續經營理念，規劃設計未來城E化生活園區，推動夢想產業。（攝影/王雅芬）

環球國際文創公司董事長簡廷在表示，要把人生價值無限發揮，台灣首創ESG未來城的E化創新生活園，需要融合專業知識、文化創意與數位經濟，產學合作是最好的合作平台，希望可以引入各項人才與lP技術研發，一起打造夢想。

這段期間，他在台灣各大學演講時，誠摯邀請台灣各大學相關學院系所師生，一起共襄盛舉。今天的交流活動中，很榮幸有台南應用科技大學生活科技學院院長翁家瑞教授率學院師生出席，並舉行產學合作意願書簽約儀式。

環球國際與台南應大今日（7/8）簽署產學合作，左簡廷在董事長，右台南應用科技大學翁家瑞院長。（攝影/王雅芬）

台灣首創ESG未來城的E化創新生活園，今天的產學合作讓夢想又邁出重要的一步，期待雙方的合作，築夢踏實，綻放花麗、絢爛的花朵；他也會持續的號召各領域的專家學者、師生攜手合作共創未來城，實現夢想經濟，為台灣培育引領廿一世紀文化科技夢想經濟的領航者。

翁家瑞院長說表示，台南應用科技大學長期以來致力研發創新與培育人才，今日能夠與環球國際文創公司一起簽署合作備忘錄，共同研發打造各項數位經濟與lP創新的技術應用，對大學師生而言，不但可以提升研究創新能量，同時也是青年實習、學習、就業、創業的最好機會。

翁家瑞表示，首創台灣ESG未來城的E化創意文化科技園區，對地方來說，將有助於地方創生經濟發展；對台灣經濟產業發展而言，期盼能藉此機會牽引帶動全民環境經濟、促進轉型創新發展，提升國際競爭力。