麗寶樂園渡假區今日上午舉辦「LINE FRIENDS」主題房開箱記者會。（麗寶樂園渡假區提供）

天空之夢摩天輪5週年慶則推出「LINE FRIENDS」明星主題車廂。（麗寶樂園渡假區提供）

2022年對麗寶樂園渡假區是別具意義的年份，適逢探索世界20周年、麗寶福容大飯店10周年、天空之夢摩天輪5周年，可以說是三喜臨門！麗寶樂園渡假區特別與國際IP「LINE FRIENDS」合作，推出「LINE FRIENDS」 主題房及「LINE FRIENDS」摩天輪車廂，13日上午首度開箱，力邀大小朋友15日起快來與熊大等明星角色同樂。

麗寶樂園渡假區今日上午舉辦「LINE FRIENDS」主題房開箱記者會，由麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻親自主持，合作夥伴野獸國董事長楊詠喨也一同到場見證，與會貴賓搶先體驗「LINE FRIENDS」 主題房及「LINE FRIENDS」摩天輪車廂萌Q可愛的魅力。

董事長陳志鴻指出，麗寶福容大飯店一次推出8款超萌Q「LINE FRIENDS」主題房，未開放入住就造成一波瘋搶預訂潮，其中深受小朋友喜愛的奇幻甜點主題「美味魔法師」房及色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房更是被問到爆，超多家庭旅客指定非入住不可，就算要等也願意，目前一房難求。

麗寶福容「LINE FRIENDS」主題房15日就可以入住，一泊一食歡慶價每人最低5999元起，搭配悠遊國旅補助最高可以再省1300元，還贈送「LINE FRIENDS」相關週邊商品驚喜大禮包，讓旅客心滿意足的入住外還能拿到驚喜的紀念品：第一周入住貴賓贈送玩偶、摩天輪主題車廂車票(每人一張)、LINE FRIENDS束口袋盥洗包（內含飯店原洗沐用品）、升等超值Mini Bar，房內吃的和喝的都免費提供，第二周入住貴賓贈玩偶與LINE FRIENDS專屬備品。

此外，天空之夢摩天輪5週年慶則推出「LINE FRIENDS」明星主題車廂，7款以熊大、兔兔、莎莉、熊美等主題車廂，還有隱藏特別版LINE FRIENDS家族車廂，一次可與所有明星角色一起搭乘，幸福程度大爆棚。

主題車廂雙人套票899元，內含雙人搭乘券乙張還有贈送「LINE FRIENDS」指定款商品3選1(4.5吋鑰匙圈小灰貓熊大款、4.5吋鑰匙圈虎斑貓熊大款或熊大＆莎莉浴巾彩虹夢款)。另外，原價450元「LINE FRIENDS」主題車廂票價，即日起至8月31日試營運期間，推出平日票價300元、假日票價350元搭乘優惠。

麗寶樂園渡假區指出，入住主題房的房客獨享加購價150元(每房限購4張)就可以和熊大、兔兔、莎莉在海拔總高度384公尺的空中，一起看山、看海、看夕陽或夜景，車廂內外都有專屬明星的貼圖佈置裝飾還有抱枕、周邊小物可以讓您在高空中拍不停。(相關優惠以麗寶樂園渡假區官網發布為主)