一名男網友透過APP試圖擋下垃圾簡訊，但仍被對方破解，讓他感到很困擾。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

近期不少人都有收到陌生簡訊，要求加LINE聯絡，讓一名網友上網抱怨，自己付費裝Whoscall隔絕簡訊卻被破解，還是會收到垃圾簡訊，就有內行分享1妙招，不用花錢也能阻絕垃圾簡訊的騷擾，透露「兩天沒收到了！」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，近期經常收到詐騙或投資簡訊，多為要求加LINE內容，例如「Hi我是XX的陳秀雯，有急事找你，麻煩加我的LINE ID」，為了避免干擾，特地付費買了Whoscall隔絕簡訊，可以自訂關鍵字過濾，沒想到又收到「字間加空格」的簡訊，讓他感到很困擾。

貼文引發網友共鳴，不少苦主也分享自己收到的垃圾簡訊，「我也收到一模一樣的耶，連ID也一樣」、「我也是一天都收到5則以上」、「現在真的超多這種的，好煩」、「歸剛欸，刪不完，超討厭」、「我就問...半夜兩點傳訊息來是要被我殺了嗎？震動一下害我都不用睡」。

內行網友建議iOS用戶可將iMessage功能關閉，就不會收到免費網路簡訊。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

要怎麼阻斷垃圾簡訊的困惱，有內行網友跳出來分享1招，只要在手機設定中關閉「iMessage」功能，「我是直接把這個關起來，兩天沒收到了，不知道是不是這個原因」、「測試完畢，只要有一方關閉就會變收費簡訊」、「iOS用戶請關閉iMessage，安卓用戶請開啟垃圾訊息阻擋」。