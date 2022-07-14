民眾黨參選人高虹安雖主打理工人，搶攻竹科選票，民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨指高虹安沒為竹科做過什麼，高虹安14日反擊沈是不了解竹科，才看不到她付出，高也細數自己在缺水缺電、交通等園區議題持續付出，指沈慧虹在批評前應先查證，否則將淪為失言。

新竹市長選情激烈，參選人都想搶攻竹科選票，針對高虹安主打自己是科技人，沈慧虹昨指，講到竹科，大家最先想到立委柯建銘、林智堅市長和她帶領的市府團隊，至於高虹安只有批評市府、罵林市長，從來沒為竹科做過什麼。

高虹安14日反擊，自己從政以來，高虹安不但多次拜會、和園區產業座談，也持續收集彙整產業界所面臨的各項需求，並親自索資、研究、分析，化為一次次的質詢、預算、修法提案。

高虹安也細數這2年來，園區最關心的缺水、缺電問題，在303大停電之後，也多次質詢要求台電公司、經濟部要強化電網韌性、保障用電。甚至是園區產業經常遇到、防不勝防的資通安全、駭客勒索等，高也於立法院成立資通安全與科技發展策進會、提出產創條例修法等。

而在園區最在乎的周邊交通壅塞，和住戶通勤通學安全問題，高虹安也說，她要求交通部和科技部盤點新竹地區運輸系統規畫，也要求科技部以AI大數據方式，改善周邊交通。

高虹安指出，竹科議題她都以實際以質詢、推提案修法三讀等方式監督，只要稍為上網就能查證一下就能了解的事實，不應該沒有根據、無的放矢，淪為不得體的失言。