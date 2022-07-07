日本29歲地下女偶像「姫乃Tama」（姫乃たま），一出道就以甜美臉蛋與嘹亮歌聲，受到大批粉絲喜愛，現在也以SOLO歌手身分推出專輯。但就在事業即將攀升之際，今（7）日稍早她卻突然宣布閃婚，結婚對象還是大她29歲的知名漫畫家寺田克也，令外界震驚不已。

姫乃Tama過去曾活躍於地下偶像圈，擁有無數鐵粉追隨，但在2019年4月完成最後一場公演後便宣布正式畢業，積極轉型成為獨立女歌手，繼續在各地表演，同時還是名模特兒及作家，事業跨足藝文界與娛樂界，企圖成為全方位明星。但沒想到，她在1月份為58歲知名漫畫家寺田克也擔任設計的T恤模特兒時，兩人便擦出愛的火花，但當時外界完全不知，也沒想過年齡相差29歲的兩人竟會在一起，甚至於今日發出手寫信宣布閃婚，令不少人看跌破眼鏡。

事實上，漫畫家寺田克也因畫圖從不畫草稿便能筆繪出絕美作品，而被封為「天才漫畫家」，過去還曾推出漫畫《西遊奇傳大猿王》，並替知名電玩《VR快打》及《假面騎士W》設計其中的人物角色，也曾來過台灣辦過畫展，在動漫界佔有一席之地；而寺田克也今年雖已58歲，但外貌及穿著打扮仍相年輕人一般，因此粉絲們看到消息後也紛紛送上祝福。