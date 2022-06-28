宏達電(2498)今(28)日於新款手機Desire 22 Pro發布體驗會上宣布，與高雄市政府、桃園市政府、金融銀行業者、三大電信公司、以及台灣藝術與文化機構和多位創作者跨界合作共同打造VIVERSE元宇宙世界，提供嶄新Web 3.0元宇宙體驗，創造讓人們可在其中進行交流、遊玩、學習的新世界，更進一步的提供同等於現實世界中的消費購物經濟模式。

VIVERSE主要是在為全新的Web3.0元宇宙體驗孕育豐富的生態系，讓企業夥伴、創作者、藝術家以及消費者得以透過元宇宙技術來展示及享受創意，建立獨一無二的世界，並確保不同內容世界之間的無縫連結。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，邁向元宇宙是許多頂尖科技公司提出的目標，然而HTC所建立的元宇宙生態系是其中最完整最多元的。無論是內容發展、平台營運、終端設備和基礎建設，皆能藉由HTC提供的多種服務和設備，讓民眾快速成為「元住民」，進入元宇宙世界。而VIVERSE戰略結合在地5G AIoT、數位內容、VR/AR、區塊鏈等相關產業及廠商，充分運用高階技術為元宇宙體驗加值。

VIVERSE總經理林俊吳於會中分享，在發展之初，HTC對於VIVERSE的願景，就是建立一個開放、以使用者為中心的元宇宙。所有使用者能夠不受裝置與平台的限制加入VIVERSE，進入其他世界（World）、應用程式（Apps）、遊戲和多樣內容，享受多元的虛擬體驗。VIVERSE也能讓使用者輕鬆客製化獨特虛擬體驗與數位資產。

VIVERSE遵循WebXR的標準，打開通往多樣世界的大門，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用。HTC攜手高雄市政府匯集台灣產業新量能及創造無限商機，打造全方位娛樂元宇宙中心，以直播賽事、展會及展演活動、NFT交易等應用服務實證，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系。計畫將以「高雄在地特色場館之虛擬服務場域建置」、「5G全景直播內容與元宇宙平台視訊串流」、「VIVERSE元宇宙賽事直播服務」、NFT交易等應用服務實證，號召市民搶先進駐當「元住民」等服務整合並在「2022台灣設計展在高雄」中進行展出。與桃園市政府的合作則於今年第三季後也陸續將有各項與市民服務有關的活動於元宇宙上展開，提供民眾文化與新穎科技結合的數位新生活。

宏達電與台灣電信三雄中華電信(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)達成緊密策略合作共識，將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容，替用戶帶來創新型態活動及商業模式。