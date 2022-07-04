國光客運公司北北基桃350部車輛與各站點7月起斥資採用純萃生技公司「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒。（純萃生技提供／馮惠宜台中傳真）

台灣防疫從社區清零走向與病毒共存，防疫政策轉變也激盪出每日必須面對許許多多流動民眾的服務業防疫新思維，為降低員工、顧客在高風險環境中的染疫風險，在落實戴口罩、酒精清消的防疫措施外，包括國光客運、台灣大車隊以及塔木德飯店集團等業者，都與純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全方位環境消毒與人員防護。

根據中央疫情指揮中心統計，截至6月底台灣已有350萬人確診，台灣社會走向與病毒共存，但對長途公共運輸業和餐飲飯店業來說，如何降低服務場域以及工作環境的風險至為重要；純萃生技「病毒盾 菌切錠」使用國家認證安全配方和專利抗菌技術NCIP奈米複合離子光觸媒，改良傳統光觸媒的缺點，且安全無毒對人體及環境不會造成任何影響，也廣受產業青睞。

純萃生技副總經理吳沛紋表示，目前大多數人均使用酒精消毒以對抗新冠病毒，誠然具有抗菌效果，但酒精會刺激皮膚，造成手部乾裂，更需避開眼睛等敏感部位。加以運輸業者和餐飲飯店業者若使用酒精進行全車和環境消毒，亦恐損及內部設施造成褪色及損壞。

其中國光客運公司7月起斥資採用純萃生技公司「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒，落實防疫措施確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護，首波從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛

，普及更多民眾受惠。

而「台灣大車隊」全體計程車駕駛則是使用純萃生技研發的抗病配方「全方位超級防禦力─360億超益菌」，內含2支強抗防禦葡聚多醣體，全方位自體防護打造健康好體質，駕駛得以提升保護力，降低染疫風險，民眾搭乘更安心。

純萃生技副總經理吳沛紋表示，近年發展快速連鎖酒店品牌「塔木德飯店集團」，先前也已全面採用純萃生技的「病毒盾」系列產品，作為員工和顧客的防疫利器，凡入住的顧客都可以獲贈一只純萃生技的防疫小禮，內容包括病毒盾抗菌滋潤護手霜、病毒盾抗菌潤色抗曬隔離乳和病毒盾品牌專用小噴瓶，可以隨時隨地進行防疫消毒之外還能兼顧保養。