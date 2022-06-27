中華電(2412)深耕ESG，今日宣布透過愛立信新一代 Massive MIMO 5G產品組合減少基地台耗能高達33%，同時以上傳速度定點測試提升高達30%的出色表現兼顧行動網路品質，顯示提高網路效能並同時降低耗能將不再是不可能的任務。

中華電網路分公司總經理簡志誠說，中華電透過綠色企業、綠色永續及綠色創新三大策略，已連續十年入選道瓊永續新興市場指數，且獲得海內外各種的永續獎項肯定。我們相信行動網路的現代化是成就永續數位基礎設施的要件，更是達成社會淨零碳排的基礎。藉由與愛立信的長期夥伴關係將加速我們轉型邁向低碳的未來。

愛立信藉由升級現有5G網路，以新一代的Massive MIMO 的AIR6419、AIR3219產品組合更新舊有基地台設備，其中AIR6419能使基地台的重量比過去減輕60%，更比前一代產品組合降低20%耗能。也透過AIR6419中新一代愛立信晶片的支援來有效提升網路容量，並在5G網路的安裝測試中有效減少基地台耗能高達33%。行動網路方面，採用愛立信新一代產品組合的中華電信5G網路在上傳和下載速度較前一代提升8%，其中上傳速度在定點測試中更提升高達30%。

除了愛立信5G RAN節能產品組合，中華電是全台第一家採用集中式無線接取網路(C-RAN)架構佈建5G基地台的通訊業者，集中化管理的特性也為5G節能網路建立關鍵基礎。透過不須獨立供電的愛立信Fronthaul 6000整合多個光波長在單一光纖上傳輸信號，最大程度的利用中華電現有光纖電纜以增進傳輸效率，更藉Router 6000路由器整合基頻設備和傳輸網路，大幅降低網路建構成本並強化網路韌性。