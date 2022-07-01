中華電(2412)今日宣布，挾自家資通訊技術優勢，偕同國家發展委員會與衛生福利部桃園醫院，建構之「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」服務預計於今年9月正式啟用。

中華電表示，本服務運用患者到院前心律血氧等監測數值，即時且精確分析病患生理資訊，透過5G網路高速率、低延遲、高頻寬的特性，零時差串接院內急診室與院外醫療站及救護車移動式醫療系統，解決院內外的資訊傳遞落差，落實精準醫療。

近期接連發生多起國內民眾確診後體內產生「免疫風暴(免疫失控)」事件，衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全指出，新冠肺炎確診者約二到四成在初期無明顯症狀且意識清楚，病毒可能會影響呼吸系統中的化學接受器，某種程度的干擾確診者對低血氧的感受，讓身體慢慢陷入缺氧危機而不自覺，病情急速惡化，因此，到院前醫療急救工作更顯得尤為重要。本次針對緊急救護需求打造之「急診戰情系統」，擔任資料交換與資訊統合的角色，將移動式精準醫療系統資訊即時傳遞至院內，在病患到院前，協助急診室醫療團隊做評估參考以預做準備，建立創新急救模式、成為急救系統標竿。

中華電謝繼茂董事長表示，5G精準聯網醫療暨緊急救護系統上線後，將有效提升衛生福利部桃園醫院救治效率，並為醫療量能進行最適配之運用，為疫情期間急救轉運的資源調配提供精準且即時的決策依據，將是落實智慧醫救護發展的新里程碑。