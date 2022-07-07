台廠積極布局電動車領域，DIGITIMES Research觀察，台灣電動車供應鏈以下游電動車製造、中游動力系統、上游電池材料具發展潛力，電動車製造以鴻海(2317)為代表，動力系統首推台達電(2308)與東元(1504)，電池以能元科技、昇陽電池、有量電池、輝能為主，電池材料則以美琪瑪(4721)、康普(4739)發展歷史較久。

DIGITIMES Research分析師林芬卉指出，鴻海購併裕隆旗下華創、發起成立MIH聯盟後，已成為台灣重要的電動車業者，不僅與許多海外業者合作，電動車事業部也已訂定明確KPI目標，包括2025年營收達1兆元、毛利率10％、出貨上看75萬台。

動力系統大廠方面，台達電藉電源供應器技術優勢投入電動車領域，隨後擴展至動力系統，並發展四合一技術；其動力系統客戶涵蓋面廣，前20大車廠中有15家為台達電客戶。

東元為全球工業馬達大廠，近期主推「T Power」動力系統系列產品，強調彈性化設計，台灣客戶以電巴業者為主，國外則與印度車廠合作較為密切。

至於台灣電池業者多數產能規模較小，且各自有不同發展方向，目前最大鋰電池業者為能元科技，以生產鎳鈷鋁（NCA）三元電池為主，計畫擴增年產能至合計3.3GWh。昇陽電池則專注於磷酸鐵鋰電池生產，並自工研院技轉，開發4680類固態電池。

有量電池技術朝向多元化發展，於泰國建置的電池年產能規模將達GWh等級。輝能則為台灣少數專注於固態電池開發者，現與歐系車廠Mercedes-Benz合作關係密切。

而台灣電池材料業者以美琪瑪及康普發展歷史較久，並以生產硫酸鈷及硫酸鎳正極材料為主。2家公司已供貨予電動車大廠，在電動車用電池需求大增下，電池材料事業部營收皆呈顯著成長。