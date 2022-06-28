ViewSonic持續投入教育科技創新領域，今日於美國ISTE科技教育年會展示最新UNIVERSE by ViewSonic教育元宇宙3D互動虛擬教學平台，同時宣布與新北市教育局合作，率先將該平台成功應用在新北市龍埔國小，雙方更進一步簽訂合作意向書，將共同推廣教育元宇宙至新北市各級學校，協助所有學校升級為智慧數位校園。

ViewSonic董事長朱家良表示：「疫情大幅改變了全球教育環境，也催生許多數位教學工具的發展。然而，現有的線上教育平台仍偏重於單向的溝通，對教育者而言，不僅限制發展多元及互動的課程，亦難以察覺學生上課時的理解與專心程度。對學習者而言，無法輕易與教師、同儕進行討論及合作，容易感到孤立，進而產生學習及社交上的負面影響。ViewSonic打造領先的教育元宇宙軟體，讓線上教學如臨現場，提供順暢的交流方式、增強溝通上的便捷性，以及創造使用者的歸屬感。」

新北市龍埔國小已成功導入UNIVERSE by ViewSonic教育元宇宙平台。老師在此3D虛擬教室內分享教學畫面、進行小組分組等活動，學生運用平板電腦登入，進入元宇宙教室上課。

UNIVERSE by ViewSonic教育元宇宙平台模擬真實世界的學習互動，提供教室、演講廳和小組討論會議室等不同虛擬場景。運用直覺、簡單的操作方式，進行語音、文字訊息或表情符號等不同溝通模式。老師能使用多元的數位教學工具，透過螢幕分享課程內容，和隨堂測驗等活動，以及將學生分配至不同的空間進行小組討論，進而快速了解學生上課狀況及學習成果。