關於民進黨新北市長人選遲遲未定，台聯黨主席劉一德與民進黨立委蘇巧慧今（4日）一起參加民視「台灣向前行」節目錄影，劉一德當面推薦蘇巧慧適合出戰新北市長，他分析蘇巧慧不僅形象好是很好的「母雞」，同時又有行政院長蘇貞昌「超級大公雞」加持，是非常好的人選。

劉一德在節目中先分析民進黨的焦慮，他說，民進黨4月中以前氣勢很旺，但如今選情卻變得緊繃，主因是國民黨戰略改變，不要小看國民黨主席朱立倫訪美行，試圖要把國民黨帶向不親中的形象，朱主席慢慢改變若繼續操作，民進黨會不好選。

再者，近2個月物價漲得很嚴重，台灣選民慢慢出現經濟選民約占4成，因為經濟、物價、生活不好就會投下賭爛票；再者，因為疫情，以前2年做得很好，但如今入侵台灣，雖然疫情確診數有下降，但民眾還是覺得疫情變嚴重。

劉一德也提到，前副總統陳建仁、衛福部長陳時中兩人都不適合選舉，這兩個人都是老實人，選舉的人要會做秀，兩人的身分去選布局都不太對，兩人都是中央等級的人物，輸不得的，要另外尋找對象。

劉一德表示，立委羅致政困境就是新北市太大，時間、路途真的是大問題，至少需要一年兩年經營，他也當面推薦蘇巧慧，不僅形象好是很好的「母雞」，同時又有行政院長蘇貞昌「超級大公雞」加持，是非常好的人選。另外，台北市長選舉除非有奇蹟，綠營無論推林佳龍或陳時中都太慢了。