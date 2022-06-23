佳世達(2352)旗下聚碩Sysage Technology(6112)今天更名為邁達特數位股份有限公司Metaage Corporation，董事長李昌鴻表示，MetaAge邁達特將繼續協助企業雲地整合、全方位進行數位轉型，以智動化提升企業人均產值，搶先佈局元宇宙的新興需求。

聚碩1998年創業時，即以協助台灣企業用戶自人工作業為主的時代進入電腦系統作業的時代為己任，因此以系統（System）以及時代（Age）組合為Sysage作為公司名稱，並以資通訊服務供應商角色提供經銷夥伴與企業用戶頂尖產品與服務。

根據IDC預測，2022年全球用於數位轉型的支出將高達1.8兆美元，比2021年成長17.6％。Gartner指出，至2026年全球將高達四分之一的消費人口，每日投入至少一小時在元宇宙中，涉及教育、購物、社交甚至工作。其中，AI、雲端與邊緣運算，將是元宇宙與創新數位的未來基石。種種數據均顯示僅有系統化已不足以面對未來的競爭，企業客戶更要積極佈署以進入下一個元宇宙時代爭取龐大商機，因此，聚碩決定將原名稱中的系統（Sys）以新時代的元宇宙（Meta）取代，正式更名為MetaAge，宣示協助產業佈局數位新紀元。

未來，MetaAge邁達特將在既有雲地基礎架構和數位轉型領域基礎上，加入更多元領域的運用，如AI 應用、大數據分析、虛實協作、資安、雲地整合等，以提供廣大客戶新銳的智能化技術，另外亦將持續攜手旗下雲服務公司「Epic Cloud聚上雲」與企業流程管理開發公司「MetaGuru逐鹿數位」，提供符合不同產業情境的多元雲端應用與服務，以及BPM、HCM等相關的企業IT應用，進而打造一條龍式的完整數位化解決方案。