動力火車日前錄製VR360度環景演唱會。（緯謙科技提供）

壞特？te日前錄製VR360度環景演唱會。（緯謙科技提供）

疫情衝擊下不少實體演唱會被迫暫停或取消，然而隨著5G時代元宇宙創新應用，歌迷戴上VR眼鏡，就能展開與偶像歌手以另一種形式進行精彩的5G演唱會；日前「都是因為愛」演唱會門票秒殺的動力火車、去年第32屆金曲獎新人獎得主壞特？te，近日應邀各自錄製一場VR360度環景演唱會，體驗全新科技的視覺與互動，2組金曲獎得主感受身歷其境、如臨現場的氣氛。

動力火車曾獲金曲獎最佳演唱組合獎，今年再度入圍金曲、第九度叩關，同時間他們正忙於新加坡演唱會的前置作業，對於VR360度環景演唱會不同在台北小巨蛋進行的實體型態，錄製完後他們倍感新鮮，「現場都沒有什麼粉絲，好特別，還好我們演出經驗豐富，很快就能在音樂中找到表演的感覺，再加上知道很多人可以透過螢幕看到我們的表演，也就自然可以帶動氣氛，越唱越有感，毫無尷尬的感覺」，動力火車興奮直言樂於嘗試新科技的應用，「或許之後可以來一場『都是因為愛』演唱會VR版」。

壞特？te目前忙著製作專輯，7月2日將參加本屆金曲獎擔任頒獎人。走在時代尖端的她認為，VR科技產物是一個跳脫傳統演唱會架構的創新，「現場沒有觀眾，感受和現場演出很不一樣，也由於現場收音效果，台下的工作人員也聽不太到我的聲音，所以我只能對著攝影機唱歌，很像是在電台跟自己說話的感覺」。她把玩VR眼鏡，驚訝歌迷要戴上科技的眼鏡看表演，「很難想像戴上這個裝置之後，我就會像在他們旁邊唱歌，距離感消失了，很酷」。

完成演唱錄製後，動力火車對於VR非常有感覺，被問及戴上VR想看什麼內容？顏志琳覺得如果戴上VR可以看高爾夫球比賽，感覺一定很刺激，尤秋興則認為是棒球，尤其擦棒球過來的時候，有點像3D、甚至比3D厲害，「有身歷其境的感覺」。壞特？te非常喜歡AI即時互動的感覺，「透過即時互動，可以直接看到歌迷的訊息、反應、情緒，可能會有很多貼圖，我覺得可以直接感受到歌迷的回饋，很讚」，是否日後會以這種方式讓無法到場的粉絲一起同樂？她笑說：「想啊，但我可能要先存錢買幾台VR給粉絲用。」