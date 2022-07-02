《闔家辣》故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷。（甲上提供）

喜劇女王吳君如擔任監製兼演出的香港爆笑喜劇《闔家辣》，故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，因為在疫情期間感覺前途茫茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，沒想到一家人靠著在「廁所」做辣椒醬而谷底翻身，在分享創業的荒謬過程時，成功吸引吳君如注意，導演鄭晉軒笑說：「原本我單純是在火雞派對和大家交流在這段疫情期間都做了些什麼，吳君如對這個故事很感興趣，特別再約我出來聊一次我們家的故事，當時陳可辛、鄒凱光也都在現場；聽完之後，陳可辛叫我當這部片的導演，我當下腦海一片空白，但他們給了我很大的信心，我決定大膽嘗試去做，過程像考前衝刺班一樣，每天都很紮實。」

《闔家辣》是新銳導演鄭晉軒首次執導的電影長片，第一次拍長片就幸運獲得金獎大導陳可辛、喜劇女王吳君如賞識，鄭晉軒不諱言挑戰大，認為當導演最難處理的就是現場決策，幸好監製吳君如像是一位幫忙打通他任督二脈的校長，編劇兼執行監製鄒凱光則像親力親為的班主任，而陳可辛就像「董事長」一樣，知道他不常出現，但出現時就會感到有點緊張。因為有大師級團隊為鄭晉軒坐鎮，讓他形容如同吃了定心丸：「拍攝慢慢幾天下來，就感受他們幫我很多，也給我很大創作空間，4名演員又各具特色和喜劇節奏，能完美演繹到我寫的笑點。」監製吳君如也笑說：「這部戲對我來說，能讓大家越拍越興奮，正是代表我們的默契，以及《闔家辣》之所以誕生的原因。」

導演鄭晉軒本著「家人永遠是你的後盾」的初衷，改編全家創業的個人故事，首度執導電影長片《闔家辣》就傳出捷報，入圍紐約亞洲電影節及加拿大奇幻電影節，導演鄭晉軒得知消息後表示︰「超級興奮，因為第一次拍電影就入圍紐約亞洲電影節及加拿大奇幻電影節！我覺得一部講廣東話的電影可以衝出香港是一件很開心的事，故事本身是真人真事改編。」希望透過《闔家辣》讓觀眾看見屬於這一代香港人的電影。該片7月22日在台上映。