阮秋姮擁有甜美臉蛋加上姣好身材，獲封「越南周子瑜」。（傳影提供）

陳淑芳（左起）、阮秋姮、及江常輝6日出席《徘徊年代》記者會。（傳影提供）

以新住民故事為主軸的台片《徘徊年代》今（6日）舉辦記者會，主演群陳淑芳、阮秋姮和江常輝出席，女主角之一的阮安妮則因回越南省親無法參與，導演張騰元為拍攝該片將房子抵押貸款，目前還有大概600萬未還完，讓陳淑芳心疼地直說，自己拍這部電影沒想要賺太多錢，「我有通告費就去了」，只要導演能將貸款還清就好，不管到哪宣傳她也一定排除萬難現身。

陳淑芳也坦言，當初接演這齣戲時根本沒看到劇本，「我當時在跑金馬宣傳，我助理跟我說有年輕的導演要找我拍『越南媳婦』的故事，我說年輕的我一定要，新導演不是功力不好，是覺得他們剛踏上這條路，我有能力當演員一定要挺他，不管什麼角色都要參加。」而她在片中飾演90年代的婆婆，不斷逼迫媳婦傳宗接代，被問到是否會對身邊的人催婚或催生，她表示，自己並不會催生，因為沒有血緣比有血緣更親：「我是獨生女，但2個沒有血緣關係的弟弟都對我很好，這輩子賺多少都不用在意，酬勞都可以，不用存什麼錢，只要夠我吃飯、付房租、做公益就好。」

江常輝在片中飾演建築工，被荒郊磚房裡的現實，逼壓得幾乎窒息，與飾演老婆的阮安妮有多場衝突戲，他笑說為了累積暴打老婆的怒氣，在片場刻意跟阮安妮保持距離，甚至出現被害妄想症，認為對方是不是想害他，還開玩笑直說：「可能是因為這樣在現場打起來比較順手吧！」他也透露，毆打阮安妮的那場戲，甚至情緒失控，「那時候在房間，在外面的人會覺得我是不是失控了，後來導演跟我討論後，就選擇了比較內斂的方式表達」。另外，為了讓台語講起來更加流利，江常輝在初期每天都要錄唱台語情歌給導演聽，讓導演張騰元忍不住笑喊：「我那時每天回到家都很晚了，還要打開手機全部聽完，也是滿辛苦的！」

阮秋姮在片中飾演擔任徵信探員的神祕越南女子，她因和老公經營YouTube頻道《Hang TV - 越南夯台灣》爆紅，近期還開了Podcast節目，甜美臉蛋加上姣好身材，更獲封「越南周子瑜」，她表示當初看到新聞時覺得滿好笑的，但大家都有自己的特色，並沒有想太多。至於被問到是否曾遭酸民攻擊？她說，有看過網友留言「叫你們越南姊妹不要來騙我們的錢」，也有很多人會因為覺得越南女生相對比較單純，留言喊要揪團去越南娶老婆，讓她一開始聽到這樣的言論有點不太習慣。但現實生活中則沒遇過不平等對待，她說因為自己是2010年來台灣，那時候台灣的風氣已經變得很不一樣，大家對她的態度都算友善。該片7月22日在台上映。（場地提供：小鹿文娛）