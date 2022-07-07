根據越南統計統局公佈最新報告數據顯示，2022年第二季GDP成長率7.72％，也是過去10年同期最高增長率，並推升前兩季GDP增長6.42％，接近2019年疫情爆發前的7％，其中工業與建築業增長7.7％，對整體GDP成長率貢獻48.33％，服務業增長6.6％、貢獻46.6％，宏觀經濟報告強勁，股市表現審慎樂觀。

日盛越南機會基金研究團隊表示，雖然越南股市第二季出現拉回修正，但經濟基本面領先全球主要市場，後市仍審慎樂觀，觀察越南上半年零售額增長11.7％，銷售動能強勁，商品年成長11.3％、住宿和食品年成長20.9％、旅遊業服務年成長94.4％。

且鬆綁防疫限令後，國際遊客人數年成長大幅反彈582.2％，貿易增長也相當強勁、年成長16.4％。在經濟面支撐下，建議採定時定額布局越南股票型基金，參與成長機會。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南第二季GDP增長強勁，6月通膨仍處於控制中，接下來即將進入業績旺季，盈利增長前景預計仍較為樂觀，對市場具有一定的支撐作用，類股板塊將有機會展開結構性行情。

統計至2022年6月底，過去10年任一個月底進場、採定時定額方式投資越南股市，持有1年的正報酬機率75％，平均報酬率達15.6％，持有2年效果更優化，持有3年正報酬機率近98％、平均報酬達40.5％，長期投資效果顯著。