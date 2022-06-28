宏達電亮相首款元宇宙手機Desire 22 Pro，亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙手機在台銷量有機會優於去年的Desire 21 Pro，雖然今年來各國解封、影響消費性VR硬體銷售，宏達電B2B市場的VR硬體銷量仍穩定成長。

宏達電早在3月初就預告4月將亮相首款元宇宙手機，但只聞樓梯響，黃昭穎透露，上海與昆山封城直到5月才陸續解封，影響元宇宙手機生產進度，直到28日才正式宣布元宇宙手機Desire 22 Pro。

Desire 22 Pro身為宏達電首款元宇宙手機、，宏達電表示，能夠與宏達電的輕量型VR眼鏡Flow在元宇宙體驗上高度整合，而Desire 22 Pro內建宏達電元宇宙APP，如開會軟體VIVE Sync、虛擬分身創建軟體、NFT與虛擬貨幣錢包、元宇宙瀏覽器等，比起其他Android手機要進入宏達電Viverse前必須上Play Store下載APP、或是用瀏覽器開啟，Desire 22 Pro則是一鍵就可進入。

而在硬體規格方面，宏達電財務長沈道邦在股東會時曾表示元宇宙手機的硬體規格有競爭力，黃昭穎則在發表會現場，再三強調Desire 22 Pro價格親民、CP值高。以Desire 22 Pro的螢幕大小、解析度、更新率、處理器平台、記憶體容量等來看，都與競品realme 9 Pro硬體規格差不多，相機則是各有千秋，兩者單機建議售價完全一樣，顯示宏達電不再比競品同類型產品貴兩成，然而相較於上市3個多月的競品已經跌價3成，元宇宙手機售價還是偏貴。Desire 22 Pro預計7月1日上市，單機建議售價11990元，三大電信業者也為元宇宙手機推出0元的資費方案。

對於首款元宇宙手機在台灣的銷量，黃昭穎預估有機會高於去年的Desire 21 Pro，Desire 22 Pro預計7月在歐洲上市，今年稍晚也會前進日本市場，隨著各國解封、針對消費市場的VR硬體銷量開始下滑，他則表示，宏達電VR硬體銷量在B2B市場仍持續、穩定成長，不會出現智慧型手機當年的跳躍性成長，至於元宇宙的軟體與服務還在投資期，宏達電現階段目標是讓更多消費者能夠體驗到。