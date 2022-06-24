本周元宇宙熱度急速升溫，實體上甚至有公司為搭元宇宙而更名，台股盤面上，則有知名蘋果分析師對AR／VR重啟評論助攻，相關概念股24日熱度延續，身為指標的宏達電（2498）、威盛（2388）、位速（3508）等24日皆強勢漲停，另有鈺創（5351）、揚明光（3504）等共14檔同歡。

據本土投顧報告指出，元宇宙目前仍處於早期開發階段，多數企業都認為，掌握元宇宙平台，就是主導未來產業脈動，國際科技大廠陸續投資元宇宙商機，例如：Meta（Facebook臉書）、Apple（蘋果）、Microsoft（微軟）、Google（谷歌）、華為、騰訊及網易等都有相關研發計畫，欲打造跨真實世界和數位世界的共享體驗，宏達電也著手建置元宇宙開放式平台架構，讓產業有標準可依循。

宏達電本周在觸及波段新低後啟動反攻，有兩日漲停作收，24日不僅漲停、也重返季線之上，帶動概念股同歡，不僅集團旗下的威盛、立衛、建達，包括位速、驊訊等元宇宙指標股也紛紛同步漲停，氣勢如虹，並帶動包括鈺創、揚明光、威鋒電子、祥碩、歐買尬、智晶、聚碩、訊連等，紛紛收紅，漲幅4.18％～8.97％以上。

各家進軍元宇宙的主攻領域不一。以驊訊為例，為Oculus及宏達電HTC Vive供應商，供應音訊晶片；鈺創則是與旗下子公司鈺立微電子，齊攻多元人機互動操作3D生活體驗。

法人認為，元宇宙長期獲利能力仍有待觀察，業績短線上不會太快反應，但因相關個股今年來跌幅已大，跌深是最大利多，再加上分析師近日重啟對AR／VR評論，無論正反，都吸引資金目光再度投向元宇宙，然因市場熱錢已不如去年氾濫，題材續航力有待考驗。