證交所表示甫於6月1日掛牌的元大IC設計N（020034），上市以來交易熱絡，到6日止，累計3個交易日成交超過1.1萬張，提供投資人布局IC設計產業商機的新選擇。今（7）日上午股價約在5元以下低檔徘徊。

元大IC設計N前10日指數成分股為：瑞昱15.65％、聯發科15.11％、聯詠14.58％、力旺9.2％、群聯6.01％、信驊5.8％、智原5.38％、創意4.87％、祥碩4.46％、義隆3.84％等。

元大IC設計N由元大證券發行，發行期間為10年，預計於2032年到期，發行價格5元，標的指數為「特選臺灣IC設計產業代表報酬指數」，自上市櫃IC設計類股，排除外國發行人發行之股票（KY股）。

通過流動性檢驗，利用市值規模選取具代表性股票，以表彰具國內IC設計產業代表性股票組合之含息投資績效表現，指數成分股共15檔，於每年五月重新定審，單檔上限為15％。

元大證券表示，21世紀電子科技發展一日千里，將台灣IC半導體成功地推向世界，迎來龐大的商機及無限成長空間。臺灣得天獨厚，同時具有全球數一數二的晶圓、封裝及IC設計產業，半導體聚落完整，產能效率高，且擁有關鍵技術，因此受到全世界的關注。

元大證指出，元大IC設計N可專注投資15檔特選IC設計產業之股票表現，發行價格為5元（實際交易應以市價為準），小資族可輕鬆入手，且不必費心選股，就可以搭上台股IC設計產業投資機會。