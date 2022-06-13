美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩在新品貢獻以及大陸標案復甦下，下半年營運將優於上半年，故維持目標價2050元、評等加碼。

美系外資表示，祥碩日前股東會表示，受到宏觀經濟的不確定風險增強、加上先前大陸封控，部分既有產品確實受到影響，惟第三季隨AMD 600系列DT晶片組出貨、以及大陸標案復甦，將帶動祥碩下半年營收，預計下半年將優於上半年，另外，28奈米的新型USB4設備控制器第二季已送樣客戶認證，預計下半年到明年上半年將會貢獻營收，USB主機控制器和PCIe Gen5則將從2023年開始為收入做出貢獻。

美系外資表示，祥碩也預警，有鑑於需求疲軟，PC OEM廠可能會對舊款產品進行庫存調整，但對於新品的需求依舊強勁，且DT也比NB好很多。AMD占比祥碩營收今年將從以往的60%降到40%，這顯示祥碩受到PC庫存修正的波動性較小，且看到汽車、數據中心等仍不受影響。

美系外資表示，預計祥碩4月營收已經見底，5月營收4.62億元，月增長7%，年減少7.2%，優於預期，預計第二季營收將相較第一季呈現個位數衰退。隨著AMD 600系列的出貨，以及大陸解豐厚的復甦，預計祥碩6月營收將出現大規模的改善，且新品動能將一路延續到下半年，故維持祥碩目標價2050元、評等加碼。