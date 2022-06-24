以專業的城市規劃設計師來看竹北這個城市，從犁頭山到新月沙灣，四百年來這裡有原住民、福佬、客家到這裡落腳，目前則是由科技人攜家帶眷來這裡追求美好的生活。

竹北有全台灣最年輕人口，最堅實的產業技術，在世界科技創新的制高點，匯聚全球科技產業工程與管理人員，運用創新的科技平台，讓產業幫助市政，加速竹北的數位基礎建設，可以創造更有效率的物流、智慧建築與休閒購物環境。這座的偉大城市，需要便捷的公共運輸，用車聯網、自動駕駛、與AI等，建立智慧交通解決方案，來降低通勤時間成本，無論男女老幼，都能去到這個城市的任何地方。

身為一個熱情的球迷，一個球隊可以團結一座城市，職籃總冠軍賽的7200位滿場球迷，一邊為攻城獅加油，同時又凝聚竹北人的共同情感。竹北科技人披星戴月在實驗室裡辛勤投入，一切是為了投資下一代，成就竹北下一代的年輕學子，期望在學業、體育、美術、音樂的表現，都能是全台最頂尖。

對於一個都市規劃專業者而言，將會提出高標準的規劃政策，大街廓都市再生，啟動竹北市區鐵路立體化討論，縫合竹北東西側的生活圈。街區都市再生計畫、安全的通學路網、水岸景觀軸帶、公園綠色生態基盤、再生能源電網/充電設備，以維持環境永續發展。同時期許運用多元開放的創新，超越黨派與特殊利益，讓竹北人拿回應有的優質生活。

以全國模範勞工來看竹北這個城市，在這片土地上任何一個沒有任何特殊家世背景的人，都可以在此透過後天的努力學習到專業技能，然後可以在這個城市貢獻所長，並且在維持個人的生活過程中，也同時讓竹北變得更加美好。對於勞工而言，竹北經濟發展應以中小企業觀點為主，相信專業、尊重專業的價值，一定會守恆地讓大多數人共同接受，尤其是身為這個城市中堅份子的中產階級。

身為一個線上的產業推動專家，期望透過跨領域產業推動的熱忱及專業能力，對於產業各項關鍵問題，協助提出創新構想及可行的解決方案，促成國家資源正確投入，推動竹北廠商衍生全球化的產業創新競爭力，並創造更多在地的就業機會。

竹北是一個成長中的城市，也是台灣目前發展前景最好的城市，期望未來能像矽谷或西雅圖一樣，成為一個有特色風格的科技首都。（作者林冠年為竹北市長參選人、陳立基為新竹縣議員參選人）

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