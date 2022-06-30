國家通訊傳播委員會（NCC）公告《數位中介服務法》草案，將成為台灣第一部網路監理法令；草案一口氣納管臉書與Youtube等5大類有效使用者超過230萬人的大型平台，聲稱是讓各方協力參與網路治理，以確保網路基本人權與資訊自由流通。國民黨立委則質疑，蔡政府是要藉此限縮網路言論自由。

隨著網路科技應用的蓬勃發展，世界各國的網路亂象層出不窮，因此參考先進國家的立法規範，的確有其必要，所以NCC才會說，既然這是一個公共空間，數位平台就要負責扮演好守門人的角色。

話說得冠冕堂皇，問題是「橘逾淮為枳」，如果存心不正、立法不周，執行起來可能就出現另一種變數與偏差。說白了，本法的主管機關是NCC，但NCC這幾年的東廠嘴臉行徑，先是蠻橫關掉中天新聞台，又為出包不斷的華視新聞資訊台護短卡頻，還為政商關係雄厚、爭議頻傳的鏡電視護航上架，現在又把魔爪從廣電媒體伸向網路。這樣一個已被社會看穿手腳、遭到全民鄙夷的NCC，還有什麼資格去管網路。

NCC如此踐踏媒體的專業與實務、甘當忠犬為政治服務，雖然已經將電視媒體「一統天下綠油油」，但眼看網路力量的無與倫比，總想著將控制力也能深入於此。表面上看，NCC若再去除網路上不安分的聲音，永續執政豈不更保險？然而網路世界的變數絕對更為複雜，蔡政府此舉極可能是捅馬蜂窩！

這會不會是民進黨因此激起新世代反彈、反感甚至反對的拐點？固然尚待觀察，但很快就會出現的選舉熱潮，將會檢驗出NCC是管控了網路，還是愚蠢地被網路狂潮所吞噬。