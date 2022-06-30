國內電價調漲衝擊企業營運的恐慌擴大，台股今天盤中再重挫逾400點！市場資金轉向債券型ETF避險，今天包括美國公債ETF、公司債ETF、金融債ETF全面翻紅，漲幅逾1%者包括：群益25年美債(00764B)、FH20年美債(00768B)、凱基美債25+(00779B)、元大10年IG電能債(00788B)、群益AAA-A醫療債(00793B)、凱基ESGBBB債15+(00890B)等。

根據法盛投資管理調查，儘管面臨諸多挑戰，金融專業人士仍保持樂觀。很少人認為市場跌勢將持續到年底。然而，儘管市場預測看似正面，但金融專業人士仍然發現許多因素需要擔心。亞洲顧問表示，利率上升（亞洲為46.3%，全球為48.5%）和地緣政治緊張局勢（亞洲為45.5%，全球為 56.5%）在下半年的投資組合風險中佔據最大比重；而通膨（亞洲為 39.3%，全球為56.9%）和地緣政治是全球受訪者點出的最大風險。

利率是一個長期存在的風險問題。但是，過去十年關注的一直是如何賺取收益以抵消低利率，而2022年的挑戰則是升息環境。金融專業人士將需要調整固定收益策略，以應對長期風險的增加。俄羅斯入侵烏克蘭已經動搖了地緣政治和經濟秩序。戰爭對通膨也帶來重大影響。最明顯的是，戰爭擾亂了俄羅斯石油和天然氣的分配，石油輸出國組織（OPEC）的需求激增，導致能源價格創下歷史新高。隨著殖利率上升，愈來愈多亞洲投資專業人士開始認為債券更具吸引力。