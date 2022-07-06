國內規模最大陸股原型ETF─中信中國高股息ETF（00882），第一階段配息公告出爐，將於7月18日除息，每單位配息金額預估為0.85元，參與配息的最後申購日為7月15日，分配收益日預計為8月22日。

中信中國高股息ETF（00882）為每半年配息，若投資人以單次配息率乘於2，期待其年化配息率達12.5%，恐有失精準。不過可參考該檔ETF過去的配息水準作為投資判斷依據。若下半年也能配出與去年一樣的水準0.36元，全年配息金額就有1.21元，以昨（7/5）收盤價13.5元計算，年化配息率約8.96%，也算是目前市場上眾多高股息產品中配息率相對高的。

中信中國高股息ETF（00882）2021年2月上市至2022年7月1日，規模已達240億元、受益人數超過11萬人，是目前的規模達最大、受益人數最多的陸股原型ETF。00882經理人葉松炫表示，中國5月份多項經濟數據顯示景氣正走出疫情封城陰霾，不僅製造業等生產面率先重回擴張區間，消費面也正築底醞釀反彈，政府由上半年「穩增長」到下半年「促消費」，刺激政策將可望延續陸股多頭行情。

此外，相較於國際股市，葉松炫說，中國人行上週重申寬鬆政策支持、國務院也提出33項穩經濟措施，政策面送上雙重大禮，像是確保全年經濟成長達5.5%的目標及疫情隔離由「14+7」縮短為「7+3」等，預期在中國20大會議前，穩增長的力道將延續，陸股可望成為全球股市動盪中的一盞明燈。在全球市場仍面臨升息、通膨壓力之時，高股息可視為防禦型投資首選，若有修正回跌，將成為長線穩定領息的存股族累積投資部位的好時機。

中信投信提醒，目前為第一階段公告配息金額，最終公告金額可能因規模變化而改變，配息率不等同報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。