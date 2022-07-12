統計今年來，台股市場ETF盤中零股成交值前十大標的，台股由元大台灣50（0050）稱霸，但小資族撿便宜的美股ETF，追蹤的都是科技股，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）為小資首選，成為跨國股票型第一名，也是十大小資最愛中唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。

今年來金融市場黑天鵝齊飛，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾二成雙雙進入技術性熊市。統計今年來累計盤中零股交易，台股市場逾200檔ETF成交值前十大名單，由台美兩強霸屏，投資於台股的占8檔，投資於美股的有2檔。顯見小資族對台股與美股未來仍具信心，股災期間願意鎖定這十檔持續買進，趁便宜累積更多股數。

尖牙股指數網羅在美上市的十大科技巨頭，特色是股性活潑、敢漲敢跌，以7月以來（截至7月8日的5個交易日），美股各指數的反彈表現來看，尖牙股指數彈漲6.79％居冠，其他主要美股指數彈漲幅度依序為那斯達克100指數5.41％、標普500指數3.01％、費城半導體指數2.42％、道瓊指數1.83％。

統一FANG+經理人袁永騰表示，經過上半年的股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻。

袁永騰指出，預期聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向。下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行。