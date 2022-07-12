台股將在8月再增一檔高股息ETF，凱基台灣優選高股息30ETF(00915)預定基金經理人施政廷表示，00915追蹤的指數─臺灣多因子優選高股息30指數，著重在高品質、低波動與汰除弱勢股的多因子優選高股息策略，並在股息配發上全面考量，希望能避開高殖利率誤區，創造長期投資價值。

00915每年4次配息，分別為3、6、9、12月，而指數每年2次調整，分別在6月和12月，預計8月掛牌，第一次配息時間為明年的3月。

施政廷指出，常見的高股息策略有兩大痛點：1、著重短期股息，容易賺了股息賠了價差。這種情況常發生在因一次性業外收益衝高當年度配息的個股。例如某電子大廠宣布配發高於本業的股息，折合現金殖利率達15%，但在除息後股價一路下滑。這是很標準的賺了股息賠了價差。2、只看未來一年或過去的配息，選到處於景氣循環高點的公司，隔年一旦獲利下滑，就配不出穩定的股息。例如貨櫃龍頭從6月初公告股息後，折合現金殖利率約12.86%，股價卻打了六折；驅動IC龍頭宣布股利後，現金殖利率約12.88%，股價也打了七折。

施政廷建議，在這個震盪的年代，懂得存ETF，會比單純存個股的風險更低，更可以替自己的未來打造穩定現金流。7月21日開始募集的凱基台灣優選高股息30 ETF，追蹤臺灣多因子優選高股息30指數，採用多因子策略自動導航成分股的盈餘品質與經營績效，並納入低波動因子與股利因子條件，檢驗成份股在盤勢震盪時期抵禦波動的能力。

而為避免踩進高股息的誤區，臺灣多因子優選高股息30指數考量包括(1)過去三年的平均現金殖利率(2)今年的現金殖利率，並以(3)過去四季盈餘總和乘上最近三年平均的現金股利發放率來估算股利率。結合以上機制，就可以做到在維持股息競爭力之下，降低波動度以追求提高長期報酬的目標。