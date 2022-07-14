近年高股息產品吸引市場關注，以參與配息為目的的投資人數頻創新高，今年上半年全市場的高股息ETF受益人數便已成長逾5成，基金規模成長約33%。

今年以來，台股在升息、通膨以及需求放緩等負面因素下大幅回檔，雖然近期利空頻傳，但以評價面來看，台股本益比除了已經來到歷史相對低檔區外，以7/6加權指數收盤價來看，股價淨值比也已低於2010年以來的平均水平。富邦特選高股息30(00900) 經理人楊邦珩認為，在評價已大幅修正的狀況下，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成微笑曲線的較好投資時點。

楊邦珩表示，富邦特選高股息30ETF追蹤之特選臺灣高股息30指數以定期選取可參與配息的高股息股票為目標，提升指數成份股之股息收益，因此成分股篩選除考慮個股殖利率外，亦同時考慮個股除息日，雖然具周轉率較高的特性，但有別於其他高股息指數，整年度參與個股的除息次數也較高。依據特選臺灣高股息30指數歷史回測資料，過去5年成分股平均每年實際參與領息檔數超過50檔，此即為成分股挑選考慮個股除息日的結果，參與除息次數愈多，也將反應於殖利率的表現上。

楊邦珩指出，今年4月份指數調整後之成分股，截至7/7已有22檔成分股參與除息，並且於7月份指數調整前，預計將有25檔成分股能參與除息(領息)；而7月之指數成分股調整，將以尚未除息的成分股為納入標準之一，因此今年度指數成分股除息參與次數，預期與歷史回測平均次數將不會有太大落差。