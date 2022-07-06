花旗集團示警，全球經濟衰退，恐將造成今年底油價每桶跌至65美元，消息傳出，美國西德州原油及布蘭特原油期貨雙雙重挫，今（6）日凌晨一度同步摜破100美元大關，在台股交易、連動原油期的二檔正向ETF齊步爆量重挫，跌幅在9％多及16％多。

期街口布蘭特正2今天股價最低來到20.11元，至12點午盤過後，股價約在20.3元附近、大跌16％以上，至12點40分時成交量接近3.2萬張，而昨天全場成交量為11,722張，增加近2倍。

另期元大S&P石油今天股價多跌破20元大關，盤中最低19.78元，至午盤過後約在19.87元跌逾9％；到12點40分時成交量已近達6,700張，而昨天全場成交量則僅有1,601張，已爆增3～4倍。

在台股也有一檔油反向ETF-期元大S&P原油反1，今天則是逆勢大漲，股價站上8元大關，最高來到8.09元，午盤過後約在8.05元上漲7.76％，到12點40分過後，成交量更放大至14萬多張，昨天全場則只有36,648張，激增3～4倍以上。