中市城市品牌徵選競爭激烈 文創好物線上、實體展售

獲證認的「台灣・鳥叉餐具家飾系列」。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「太平藍」品牌來自台中的農村社區，圖為獲證認的「藍染木質掛鐘」。（陳淑芬攝）

獲認證的「喜豐香1985-囍事圓滿」經典大餅禮盒。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市「TCOD台中原創」城市品牌徵選，今年自百家業者158組創作中精選認證33組優質文創商品，30日辦頒發認證儀式。台中市府文化局主秘蕭靜萍表示，認證商品將在官網及台中大遠百展售，展現在地產業文化原創力；評審代表林承毅表示，今年選品重點在於呈現台中各區風土文化，從實用功能轉化為承載地方文化的意義。

蕭靜萍表示，今年的第二屆「TCOD台中原創」城市品牌徵選競爭激烈，分為工藝品、視覺及包裝設計、創意生活等3類別徵選，有100家業者共提報158組產品參賽，除在地老品牌外，也有很多新銳文創業者參與，希望連結在地元素，展現台中在地產業的文化原創力。

評審團代表林承毅表示，今年選品重點在於呈現台中各區文化風土不同的DNA，以往工藝僅在於「使用」，現在已經從實用功能轉化為承載地方文化的新意義，著重功能性、品質和產品力等考量。他並強調，預計明年累計獲選商品將逾百件，建議未來再朝向建置市場通路持續努力。

「太平藍」董事長葉晉玉表示，「太平藍」品牌來自台中的農村社區，獲獎的「藍染木質掛鐘」以好山好水的太平頭汴坑農村風景發想，結合木雕技術及藍染漸層意像，雖已多次在國內外展會獲獎，這次能在家鄉獲肯定，更具意義。

「WOOD MU悟得木」創辦人王惠美說，獲認證的「台灣・鳥叉餐具家飾系列」，打破漆器傳統花紋器皿的印象，創造傳統產業創新的可能性；「林金生香」負責人林宗翰則指出，獲認證的「點一年平安」禮盒，將光明燈儀式運用在糕餅包裝，在打開紅絲帶時更象徵點亮平安祝福，相當別緻。