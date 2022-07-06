今日（6）是「世界親吻日」，台中市市長盧秀燕刊出一張摟著小狗親吻的照片，呼籲大家在疫情籠罩下，就算不便親吻所愛的人，至少也要勇敢說愛；更感性表示，疫情中讓人看見更多社會中的真摯情感、互助團結。此圖引發熱烈迴響，破千網友直呼「好可愛」。

盧秀燕今日在臉書發文表示，7月6日是聯合國認證的「世界親吻日」，親吻是人們表現「愛」的具體動作，因為疫情，影響了我們的生活日常；或許因為隔離檢疫、又或是相隔兩地，讓親人、夫妻、孩子分離，不便親吻所愛的人，但在疫情中，我們也看見社會中，更多的真摯情感、互助團結。

盧秀燕指出，世界親吻日最初由英國人率先發起，1991年得到聯合國的承認，提醒人們享受接吻的愛，而非行禮如儀。盧強調，今年大家可能仍受疫情所困，無法親吻，但一句話、一段文字也能表達如親吻的愛，「在這個特別的日子，也向你愛的人表達愛意吧！」

此文獲得破千人按讚，大批網友對盧秀燕刊出的照片表示稱讚，紛紛留言：「沒看過這樣的市長耶，好可愛唷！」「這照片好可愛！」「市長好可愛喔！」、「媽媽市長溫暖又可愛」、「盧市長，有妳真好！感謝妳的勇敢正義，我們都挺妳！加油！」「台中人有盧市長真好」。