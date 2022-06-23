高通今(23)日宣布推出，高通AI疊層(Qualcomm AI Stack)產品組合，加速高通在AI和連結智慧邊緣領域的領導地位。高通AI疊層結合並改善其最頂級的AI軟體產品，是一款提供給OEM廠商和開發人員的全方位AI解決方案，支援具有廣泛AI軟體存取權限和相容性的各種智慧裝置。這是首次在高通技術公司驅動的各種裝置上出現單一的AI軟體產品組合，涵蓋範圍廣大的連結智慧邊緣產品，包括行動裝置、汽車、XR、運算、物聯網和雲端平台。

高通AI疊層支援不同的AI框架和常見的運行時間，包括TensorFlow、PyTorch和ONNX、開發人員函式庫和服務、系統軟體、工具和編譯器，為任何一個裝置開發的AI功能都可以輕鬆部署到其他裝置上。

高通技術公司產品管理副總裁Ziad Asghar表示，此全方位的高通AI疊層產品組合為提升OEM廠商和開發人員的AI開發、以及對整個產品組合中實現高效能，邁出真正革命性的一大步。本次以這個全新產品組合擴展高通的統一技術藍圖，並擴大高通在連結智慧邊緣的領導地位。

這一全方位的產品組合使用高通AI引擎指引直接存取高通AI引擎和高通Cloud AI 100上的專用AI核心。高通AI引擎指引也是新產品的一部分，現在將擴展到高通技術公司全系列產品中的每個AI加速器。高通AI引擎指引是一個 AI函式庫，可將現有模型直接指派和部署到高通技術公司平台上的AI加速器，而現在OEM廠商和開發人員在開發完一個功能後，也將能把相同的模型移至其他不同的產品和階層。

高通AI疊層產品組合還將包括一套工具，內有高通AI模型效率工具套件(AIMET)、AI開發圖形使用者介面(GUI)、用於促進增強量化和最佳化的模型分析器，以及神經網路結構搜尋技術(NAS)。