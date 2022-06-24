AI人機介面晶片領導廠商義隆電子，24日啟用高雄亞灣特區的人工智慧研發中心，使得高雄在先進半導體產業、5G AIoT的佈局，從晶片研發、製造、封裝測試的生態系更完善，由於義隆電的平均員工年薪高達300萬元，高雄半導體人才不用再北漂，畢業之後可就地落腳。

義隆電子董事長葉儀晧自豪指出，義隆電的人機介面晶片至少在4個領域，是全球第一，未來也將跨足車用AI晶片，在高雄積極推動半導體產業、智慧城市、以及5G AIoT發展之際，義隆電子在亞灣設立人工智慧研發中心，讓IC設計、製造、封裝測試在高雄建構完善的半導體產業鏈。

對於義隆電2012年在高雄設立研發中心之後，此時加碼投資、設立人工智慧研發中心，他說，剛好與高雄市政府的產業政策對接，藉此擴大投資加速AI技術研發，並加入南部半導體S廊帶。

葉儀晧表示，義隆電員工的平均年值大約2000萬元，平均年薪約300萬元，對於半導體人才，相當具有吸引力，中山大學校長鄭英耀說，對於人才留在高雄發展，有很大的幫助，不用再北漂。

高雄市長陳其邁表示，5G AIoT與半導體是高雄產業升級轉型兩大發展主軸，感謝經濟部工業局及中山大學產發中心，在亞灣奠定高雄IC設計量能基礎，義隆電子能夠加碼投資高雄，是高雄半導體產業的一塊重要拚圖，讓高雄半導體S廊帶，從IC設計、晶圓製造、封裝測試的產業鏈已成形。

陳其邁強調，未來5年，中央將投資百億元打造亞灣5G AIoT創新園區，許多國際大廠與新創、加速器都陸續進駐，高市府也與時俱進，進到工業4.0時代，「不要別人已經上太空了，我們還在殺豬公」（台語發音），為了超前佈署，高市府提出「亞灣2.0」發展計劃，淘汰過去需要的亞灣「特倉」使用分區的使用，「倉庫以前裝貨物，未來的倉庫要裝的是解決方案」。

他說，義隆電子是全球人機介面AI晶片數一數二的領導品牌，未來在車用晶片和生物辨識，高雄和義隆大要強強聯手，由高雄扮演最佳的助攻角色，讓義隆電成為應用IC設計、5G AIoT的國際頂尖廠商。

中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌指出，經濟部工業局2009年與該中心合作，在高雄設立南部晶片設計研發培育中心，創立以來，已培育超過34家智慧電子企業，涵蓋新創、中小企業與上市櫃公司等，更帶動南部投資金額達13億元。

他說，義隆電子即為晶片設計培育中心長期輔導的重要企業之一，透過晶片設計培育中心鏈結在地產官學研能量，對接技術、研發、人才、應用等多方資源，於進駐期間迅速成長。

高雄經發局長廖泰翔指出，高市府對接中央亞灣5G AIoT創新園區政策，加碼006688方案，進駐指定大樓的企業將可享6年租金補助，其中，前2年免租金，第3、4年6折，第5、6年8折，盼吸引更多電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關新創企業進駐，建構完善產業生態系，搶佔全球5G供應鏈關鍵地位。