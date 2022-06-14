宣導潛水安全，蘭嶼美女醫師黃京葦又晒比基尼辣照。（黃京葦提供）

宣導潛水安全，蘭嶼美女醫師黃京葦又晒比基尼辣照。（黃京葦提供）

潛水季節來臨，蘭嶼衛生所美女醫師黃京葦為宣導潛水安全，在臉書粉書專頁再度以比基尼美照吸引大家觀看，呼籲大家到蘭嶼從事潛水活動，真的要特別注意安全，網友回應「這種圖文並茂的說明，很有效果」。

黃京葦繼上次貼出吸睛的比基尼清涼照片宣導衛教獲得許多迴響後，這次再貼出3張更辣的美照，同樣非常吸引大家的眼球，有網友留言「這樣的圖文應該導致遊客數持續創高」，她則妙回：「可以高啊！ 但要帶腦來。」

黃京葦說，在蘭嶼從事潛水活動真的要特別注意安全，不管是浮潛、自潛、水肺都一樣，人體缺氧超過4-6分鐘 腦細胞就會開始受損，溺水超過25分鐘 死亡率幾乎百分百。

她提醒遊客，蘭嶼周邊都是鋒利礁岩地形， 光是要從海裡打撈起來就一定超過10分鐘，更不要說 海巡救護車抵達各潛點的車程了，通常溺水病人到達衛生所開始實施高級心臟救命術 都超過30分鐘以上了。

她強調，來蘭嶼潛水請找潛導，絕對不可以獨潛，或獨自一人下海玩水，船潛相關法規問清楚 以免造成後續法律問題。