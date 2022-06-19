台達電宣布，為蘭嶼發電廠建置的儲能系統已正式交付台電啟用，建置容量為500kW／1.1MWh，有助於紓解蘭嶼因觀光發展隨之而來的尖峰用電量增加，並強化離島電力系統穩定、解決供電瓶頸，這也是台達電第二個配合台電在離島建置的儲能系統。

台達電投入多時的儲能系統，今年開始進入成長期，不僅是因為綠能發電量在政策導引下必須增加，而綠電不穩定性高、一定要配合儲能設備使用，政府用電大戶條款即將上路，用電大戶也積極向台達電洽詢，另外，電力交易平台已經上路，同樣帶動儲能設備商機。

而在台達電與台電的合作方面，2020年台達電已經配合台電，在金門夏興電廠建置儲能系統已成功輔助台電對金門居民電力服務，即使去年金門電力不穩發生了60多次，供電都沒發生問題，而台達電再度配合台電在蘭嶼建置除能系統，為了配合當地的電力條件，建置容量為500kW／1.1MWh，台達電表示，可望紓解蘭嶼因應觀光旅遊發展而帶來的尖峰用電量增加，以及強化離島電力系統穩定性、解決供電瓶頸等問題，提供助力。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，蘭嶼儲能設備案在COVID期間建置，且受到全球缺料、航運緊張等影響。台達電藉由掌握儲能關鍵技術、運籌管理、併網整合經驗與在地團隊的一條龍服務能力克服限制，準時且100％履約、完成台電交付的任務。

另外，蘭嶼的海島型氣候與經常受到颱風侵襲的特性，台達電針對風速、雨量、洪水位、鹽霧害等，量身規劃整套系統的保護措施，基地旁一面高達4公尺、寬20公尺的RC防風牆便是其一對策，台達電也與蘭嶼第一個本土基金會、守護蘭嶼達悟文化的《蘭恩文教基金會》合作，邀請蘭嶼教保服務中心27位小朋友一同參與牆面彩繪設計。

台達電表示，2019年至今已完成多套儲能系統，包含社區、製造業廠區、離島、電廠、濱海等場域，涵蓋電網級、工商業與微電網應用。整合不同類型、廠牌的儲能電池及設備，為多樣化的儲能應用做出最恰當的搭配。