臺北榮家於徵才活動會場設置「企業誠信–廉手玩很大」宣導攤位(臺北榮家提供)。

民眾熱烈響應「企業誠信、反貪倡廉」連署活動(臺北榮家提供)。

輔導會職訓中心16日與桃園市政府就業職訓服務處舉辦「開鹿先鋒、職達成功」就業媒合活動，包括臺北榮家、原民會、裕隆集團、燦坤及諾富特32家廠商、公家單位釋出超過1400個職缺，吸引待業、轉業的退除役官兵、眷屬到場參與應徵面試。

參與徵才的臺北榮家，主要招募護理人員與照服員職缺。臺北榮家家主任劉化宇說，台灣人口高齡化加速，高齡者所需照顧服務量能供不應求，輔導會近年秉持「醫養合一」政策，鏈結產官學各界，運用各項智慧科技資源，戮力提升各榮家照顧服務品質與環境安全；臺北榮家對於長照人力需才孔亟，非常歡迎社會有志之士，共同投身藍海長照產業。

此外，臺北榮家為響應政府倡導企業誠信廉能價值，特別在徵才活動會場設置「企業誠信-廉手玩很大」宣導攤位，透由融入廉政元素的「廉手反貪九宮格」趣味遊戲，與民眾直接互動，邀請民眾共同打擊貪腐。

臺北榮家另設置「企業誠信、反貪倡廉」連署書，獲得超過350位現場民眾及徵才企業廠商代表連署，以實際行動支持政府誠信倡廉。