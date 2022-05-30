順應時序，五月的臺北郊區很絢爛！臺北市政府觀光傳播局主辦臺北大縱走第二段系列活動「縱走之戀」，再推出頂湖海芋步道，針對一般民眾和喜愛登山的民眾分別規劃不同特色遊程，並安排在地專業嚮導帶領民眾瞭解竹子湖頂湖區域！

頂湖海芋步道沿途有花海還有溪流，也可遠眺小油坑。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

繡球花的花語：希望、忠貞、永恆、美滿、團聚，也是進入5月後大屯山對大眾的祝福！每年5月至6月間竹子湖地區繡球花盛開，民眾賞花之餘，想要瞭解竹子湖頂湖區域的前世今生，也可選擇參加專業老師導覽，一親頂湖海芋步道風采，感受平易近人、景色如畫氛圍，在30分鐘路程的步道，兩旁分別是花海與小溪，還可以遠眺小油坑。

喜愛自我挑戰的民眾，則可事先報名旅行社推出的行程，由專業領隊帶領民眾，探訪大屯主峰，有機會還看到大屯山一望無際的雲海，最後抵達竹子湖，在繡球花海中享用下午茶，洗滌身心。

詳細活動資訊請參閱臺北大縱走官網：

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）