「2022竹子湖繡球花季」今（20日）正式登場，吸引許多民眾在此時賞花拍下美照，搶搭陽明山賞花季熱潮，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館即日起至7月15日推出「花in台北」住宿優惠專案，免費贈送竹子湖花與樹繡球花園入園券之外，附送吃到飽自助式早餐，入住豪華客房每晚2000元起，賞花再贈小盆栽或園區飲品。

捷絲旅台北西門館「花in台北」2022竹子湖繡球花季優惠住宿專案，入住豪華客房每晚2000元起。（捷絲旅提供）

捷絲旅台北西門館表示，每年5月到7月是繡球花盛開的最美時節，繽紛浪漫的繡球花，花形大、構圖立體多重，隨手拍即是迷人美照，現在不必飛出國，即可坐擁全台最美繡球花拍照好景點。因應新冠肺炎疫情，各大繡球花農園已加強清潔、消毒等工作，並於農園入口處、洗手間分別提供酒精與洗手乳等清潔工具，提供遊客安心的旅遊環境。

這次捷絲旅台北西門館與陽明山竹子湖「花與樹繡球花園」合作，讓房客置身於夢幻巨大的繡球「花林」裡，加上水霧噴灑更是仙氣十足；憑賞花票根可獲贈小盆栽或園區飲品，把花團錦簇的美延續回家。專案另提供2022竹子湖繡球花季賞花懶人包電子書下載，也能一趟順遊陽明山冷水坑、小油坑、擎天崗、美軍宿舍、北投溫泉館等景點。此外，若在官網訂房加購高鐵車票，還可享全台最低65折優惠。