臺北市數位實驗高中正式於111學年度招收第一屆學生，採單獨招生方式招收48名設籍基北區國中畢業生，今（6月2日) 公告簡章，分為「特殊選才」及「申請入學」兩種入學管道，以「具備自主學習、自主管理能力且願意挑戰新教育模式之學生」及「欲專注發展有興趣之學習領域、對於學習方向有所規劃之學生」為招生目標，相關簡章公告於臺北市政府教育局最新消息、臺北酷課雲網站及臺北市數位實驗高中學校資訊網站，國中畢業學生及長可下載參閱。

數位實驗高中將招收48名學生，採「特殊選才」及「申請入學」兩種入學管道，「特殊選才」管道報名期間為6/13（星期一）至6/22日（星期三），採書面資料審查及團體／個別面試兩階段審查，於任一領域具有特殊專才表現，具備自我規劃、符合該校學創新習模式的學生皆可報名參與。「申請入學」管道報名時間為6/22日（星期三）至6/28日（星期二），學生須具備會考成績任一科等級A始可報名，符合資格者，取錄取學生2倍率進入第二階段評量營審查。簡章公告於數位實驗高中111學年度入學資訊網站https://sites.google.com/view/tschool-exam111，並函發基北區國中學校，歡迎有興趣之學生及家長參閱。

此外，為讓有興趣家長及學生充分瞭解臺北市數位實驗高中辦學理念及招生方式，預計於6月10日（星期五）辦理實體暨線上招生說明活動，實體活動將開放限額報名！相關資訊請關注「臺北市數位實驗高級中等學校T-School」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpeschool111）或https://sites.google.com/view/tpeschool/，如有任何疑問，可聯繫FB粉絲專頁，或加入「臺北市數位實驗高中T-School」LINE帳號詢問（https://line.me/R/ti/p/@218tmfyu）。