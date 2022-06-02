地方公職人員選舉將於11月舉行，5月31日為選舉人口基準日，目前基隆市議會有31席議員，但目前基隆市的人口數已經跌破31席的門檻，市選委會1日已將人口數呈報內政部，年底基隆市議員選舉是否會少一席，還有待中央選舉委員會審議核定。

依公職人員選舉罷免法規定，選舉區人口數以投票日前6個月戶籍統計的人口數為基準。另外，人口數20萬人，議員席次為19席，每增加1.4萬人增加1席；換句話說，若基隆市想維持31席議員，則人口數就應該維持在36萬8千人。

今年選舉投票日期是11月26日，因此以5月31日的人口數為基準。依基隆市民政處公告今年5月31日的人口數，基隆市總人口為36萬1320人，各區人口數，中正區有5萬449人、信義區5萬2694人、仁愛區4萬1322人、中山區4萬5292人、安樂區8萬0346人、七堵區5萬3062人、暖暖區3萬8155人。總人口已經跌破了31席議員的門檻，且少了6680人。

基隆市選委會指出，1日已將基隆市的人口數呈報內政部，提請中選會審議，預計今年8月中左右，就可以確定今年總議員席次及各區的議員席次。

依選委會的基準核算，若議員席次會減少一席，比較有可能減少的席次會出現在仁愛區或安樂區。目前仁愛區應選4席、安樂區應選7席。但選委會重申，席次的增減將由中選會審議決定。

基隆市近年來生育率低，設籍人口持續減少，2019年1月總人口數便跌破了37萬人，與去年同期相較，去年5月總人口36萬6643人，一年間設籍人數就減少了5323人。