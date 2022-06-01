地方不滿填海造陸興建第4座天然氣接收站，發起基隆首件地方公民投票案，表達反對。（陳彩玲攝）

地方不滿填海造陸興建第4座天然氣接收站，發起基隆首件地方公民投票案，表達反對。（陳彩玲攝）

台電協和電廠規畫填海造陸約18.6公頃，興建第4座天然氣接收站，引發地方不滿。今日有數十位民眾、民代及環保團體至市府前，宣布發起基隆首件地方公民投票案，表達反對。基隆市政府回應，公投題目簡化為填海與不填海，恐有誤導民眾認知疑慮。

地方憂心填海造陸，將活埋7萬4千多株珊瑚，摧殘無數海洋生物，加上嚴重的突堤效應，恐影響外木山天然海岸。今日數十人在市府門口發起地方公民投票案，將提案主文擬定為，「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」

律師陳憲政舉例，以最近一次基隆市長選舉人數30萬9428人為計算基準，一階提案需要1238份，二階連署需要1萬2378份，如果加上安全份數，一階目標為1800份以上，二階目標為1萬8000份以上。

市議員王醒之指出，公投主文代表4字「寸海不讓」，他舉例，如果家裡燒煤的灶爐升級成瓦斯爐，當然贊成，但附帶條件須用臥室蓋瓦斯分裝場，「令人感到荒謬、憤怒，簡直愚蠢」。

他說，非常有信心能提案通過，但也擔心演變成去年4大公投，被扭曲成政治鬥爭、藍綠惡鬥，已料想到記者會後，各方用各種政治標籤，聲稱有政治陰謀；他提及，今天記者會沒有讓市議員陳薇仲、張淵翔發言，就是不想被扭曲，強調自己也是基隆市公民，身份大於現在的職稱。

王醒之說，希望參與第一階段提案民眾，能成為第二階段種子，1人再拉9人，相信能成功連署，若達標投票時間會在2023年8月26日，舉行基隆市第一場地方性公民投票，他提及，不論成功或失敗，只意味更多市民可以低門檻參與公共事務，並進行決策，是基隆地方政治往民主跨越的重要一步。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮回應，市府立場很清楚，支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出降低環境影響的方案，與社會各界充份溝通。她說，發起公投連署是公民權力，市府予以尊重，但如果刻意將公投題目簡化為填海與不填海的零和對立，而非討論務實可行的折衷方案，恐怕會有誤導民眾認知疑慮，反而不利協和發電廠的轉型。