人稱「無腳勇士」的20歲帕運游泳國手陳亮達24日遭逢車禍死劫，體壇各界深感惋惜，明早8時將舉辦告別式，之後長眠於觀音山金寶塔。他生前勇奪全國身心障礙國民運動會游泳7面金牌，高市府用專簽方式，將盡速把56萬獎金頒發給家屬。

高市運發局長侯尊堯指出，高市府協助媒合善心單位處理阿達的身後事，包括鳳山雙慈庭宮廟、觀音山金寶塔、大仁禮儀公司，感謝這些公司出錢又出力付出，讓陳家不需為了喪葬費而傷腦筋。

據了解，陳亮達家屬近日忍著悲痛，奔波處理後事，看了公、私塔環境及地點，最後經擲筊請示陳亮達，獲得3個聖筊，決定將長眠於觀音山金寶塔。明天早上8時舉辦告別式後，隨即將晉塔安座。

陳亮達4月參與全國身障運動會奪下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，囊括7金。其中，100公尺、200公尺及400公尺五項更雙破大會及全國紀錄。

侯尊堯表示，阿達奪下7金，高市府原本將頒發57萬獎金，但已無法親自交到他手中，因此特別以專簽方式，由教練代為申請，將加速撥發獎金給家屬，預計這幾天會完成作業，也替阿達完成照顧家人的心願。

據悉，與陳亮達感情深厚的阿嬤，連日來仍無法接受白髮人送黑髮人的事實，只要提到乖孫「每講一次，就哭一次」；家屬相當低調，感謝各界的關心及慰問，但不願媒體過度打擾，因此高市府也設立窗口代為回應，盼讓家屬專心處理後事。

陳亮達出生就少了小腿，但不畏命運磨難，努力學習游泳，屢在國內外賽事獲得亮眼成績，勵志故事更被拍成電影《2分20秒》。然而，他24日深夜與同學聚會後，騎三輪機車返家途中，疑因天雨路滑，連人帶車摔倒滑入對向車道，遭到客運輾斃。原本他期許能在2024巴黎帕運為我國摘金，如今成為無法實現的遺憾。