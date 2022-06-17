台灣電力公司17日在台東縣蘭嶼鄉發電廠舉辦廠儲能系統及MR設備啟用典禮，卻遭當地居民抗議。（蕭春祥提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣電力公司17日在台東縣蘭嶼鄉發電廠舉辦廠儲能系統及MR設備啟用典禮，卻遭當地居民抗議。（蕭春祥提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣電力公司17日在台東縣蘭嶼鄉發電廠舉辦廠儲能系統及MR設備啟用典禮，卻遭當地居民抗議。（蕭春祥提供／蔡旻妤台東傳真）

為滿足離島用電需求，台灣電力公司17日在台東縣蘭嶼鄉發電廠舉辦廠儲能系統及MR設備啟用典禮，卻遭當地民眾舉白布條抗議。居民說，長年受到發電機組黑煙及噪音汙染，要求訂出遷廠時間表及遷廠前睦鄰回饋措施。台電回應，空氣汙染皆符合國家環保標準，其他部分將與當地持續溝通。

「我要生存！不要黑煙」蘭嶼發電廠週邊紅頭村20多名部落族人舉起大聲公及白布條在發電廠外表達不滿。部落族人蕭春祥說，黑煙距離部落不到300公尺，族人與當地農作都受到汙染，生活及健康都受到影響。

居民指出，台電在紅頭村興建發電廠已40年，卻一直未與當地民眾協商，因發電機組老舊常停電又發出噪音，而且不時冒出黑煙，飄到部落影響族人健康，因此要求訂出遷廠時間表，另遷廠前也要有敦親睦鄰的回饋措施。

「族人的聲音我們都聽進去了」，台電台東營業處副處長江秉忠表示，目前各離島發電機組設備陸續更新，有關空氣汙染部分，都經環保局抽驗、且符合目前的國家環保規定，另當地居民所提其他訴求，將持續改善。

台電說明，蘭嶼地區屬小型獨立電力系統，總用電戶數約2000戶，電力供需都得自給自足，遇突發事故較易受影響。蘭嶼電廠包含6部柴油發電機組，目前最大發電量約4800瓩(kW)，另有再生能源太陽光電約61.2瓩，近年隨蘭嶼觀光蓬勃發展，除帶動當地經濟，也讓年用電量約以6.6％成長，2020年6月更創下最大用電量紀錄，共4679瓩。

台電指出，新的儲能系統可與現有機組相互搭配，一旦停電0.2秒內瞬間供電救援較傳統備用機組快上數千倍，減少島上居民的不便；同時也啟用了「混合實境」科技維修設備，可以遠端維修離島的發電機組，克服離島交通距離限制，可直接遠端與本島的台電專家團隊連線，節省維修時間與人力。