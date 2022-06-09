為響應國家海洋日，基隆市環保局與新北市環保局9日共同簽署「淨海聯盟」合作備忘錄（MOU），針對「淨海合作社攜手串聯」及「海洋污染緊急應變聯防」等項目合作，以強化維護北海岸整體海洋環境的應變處理能力。

基隆市與新北市承諾，發生海洋油污污染緊急事故時，人力及物資等應變資源可共同運用，即時相互支援；並同時與20家潛水業者合作，率全國之先創立「淨海合作社」，歡迎具備潛水證照的民眾加入「潛海戰將」行列，協助清除海底廢棄物，為潔淨海洋盡一份心力。

9日兩市也宣布，自即日起至至9月底止，兩市「淨海合作社」將免費提供網袋、潛水鏡、呼吸管、腳蹼、呼吸調節器、浮力調整器、潛水儀表、氣瓶等設備予「潛海戰將」協助清除海下垃圾，民眾清理後只需再將清除過程的影像記錄與清除的海廢交予「淨海合作社」即可。

基隆市環保局長賴煥紘表示，基隆市到新北市整個北海岸，有最美的天然岩礁及沙灘，也有最豐富的生態資源，從沙灘到海下水域環境，都需要所有熱愛海洋的朋友一同來維持，期待熱愛潛水的朋友一同響應及參與「淨海合作社」。

新北市環保局長程大維表示，為展現潔淨海洋決心，此次結合民間資源共同清理海洋環境，具備潛水證照之民眾只要至「淨海合作社」加入潛海戰將，即可免費借用設備進行潛水，既能免費享受潛水的樂趣，亦可一同為海洋環境付出，落實「愛海親海、想淨就淨」之理念，希望藉由這次合作，在未來吸引更多人投入淨海活動，留給下一代美麗湛藍的海洋。